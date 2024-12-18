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Haberler Haberler Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? | 2025 asgari ücret zam toplantısı tarihleri

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? | 2025 asgari ücret zam toplantısı tarihleri

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret toplantılarının ikincisi, 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulunurken 3. toplantı için gmzler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte 2025 asgari ücret zam toplantısı tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 19:10 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 19:10
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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? | 2025 asgari ücret zam toplantısı tarihleri

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? | 8 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen ve iç piyasa ve pazar fiyatlarındaki yansıması sebebiyle herkesin merakla beklediği asgari ücret için toplantı süreci devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdi. Yetkililer, ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıda da rakam konuşulmadığını belirtirken arama motorlarında sorgulanan 'asgari ücret 3. toplantı ne zaman?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Asgari ücret 3. toplantı tarihi ise 19 Aralık Perşembe günü olarak belirlendi. Saat 11.30'da başlayacak görüşmenin ardından asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar;

"Toplu iş sözleşmeler aylarca sürer, müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asgari ücretli konusunu yani Türkiye'de örgütlüden kat kat daha fazla asgari ücretli çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam koşulları belli. Bunu dikkate alarak ücretin belirlenmesi lazım. Sayın Hazine Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sevindirir. İyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını ödeyebilsinler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık ve dolayısıyla 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız bize üçüncü toplantı gününü bildirecekler bugün belli olmadı." dedi.

Toplantı sonrası TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyu ile paylaşalım, gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik ancak rakam açıklanmadı.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,88 artarken, yıllık bazda yüzde 48,58 oldu. Asgari ücrete enflasyon tutarında Ekim ayının enflasyonu tutarında zam yapılması halinde yüzde 48,58 artan yeni asgari ücret 25.261,74 TL olacaktır.

Mevcut asgari ücret: 17.002,12 ₺

👉%20 zamlı asgari ücret: 20.402,55 ₺

👉%25 zamlı asgari ücret: 21.253,25 ₺

👉%30 zamlı asgari ücret: 22.102,76 ₺

👉%35 zamlı asgari ücret: 22.952,86 ₺

👉%40 zamlı asgari ücret: 23.802,98 ₺

👉%45 zamlı asgari ücret: 24.653,08 ₺

👉%50 zamlı asgari ücret: 25.503,19 ₺

👉%55 zamlı asgari ücret: 26.353,29 ₺

👉%60 zamlı asgari ücret: 27.203,43 ₺

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