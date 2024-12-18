Asgari ücret 2025 SON DAKİKA | 3. toplantıdan karar çıkacak mı? İşte son kulis bilgileri!

Asgari ücret 2025 SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl öncesinde çalışmalarına devam ederken 3. toplantının tarihi 19 Aralık Perşembe olarak belirlendi. Milyonlarca vatandaşı etkileyecek karar öncesi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığına gerçekleştirilecek toplantıda pazarlıkların başlaması bekleniyor. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık etmesi bekleniyor. İşte konuşulan son rakamlar ve kulis bilgileri...

"RAKAM TELAFFUZ ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Sabah'a yaptığı açıklamada toplantı çağrısının hükümet kanadından geldiğini belirterek, "Bu toplantıda hükümetin bir rakam telafuz etmesini beklemiyoruz. İşveren ve işçi kanadının zam konusundaki rakamsal bazda düşüncesini öğrenmek isteyebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer bize bir rakam söylenmez, masaya getirilmezse, biz de bir rakam telafuz etmeyi düşünmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

'MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYE' VURGUSU'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün "Yüzyılın Emektarları" programında asgari ücret ve emekli maaşı zammına ilişkin olarak "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz.Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Çarşamba günü AK Parti Grup toplantısında asgari ücret zammına ilişkin oranı açıklayabileceği konuşuluyor.

SON KULİS BİLGİLERİ 23-25 BİN BANDINDA

Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında nihai rakam çıkmasa da hükümet kanadı, taraflardan aldığı bilgiler ışığında çalışmalarını olgunlaştıracak.

Yakın zamana kadar asgari ücrete yüzde 35 zam oranı ve 23 bin TL maaş seviyesinde artış dile getirilirken, son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği ifade ediliyor. Bakanların çalıştıkları alternatifli zam oranlarını Erdoğan'a sundukları dile getiriliyor. Erdoğan'ın istihdam başta olmak üzere çalışma hayatına olumlu-olumsuz etkilerini de dikkate alarak zam oranlarını netleştirmesi bekleniyor.

Kulislerde Erdoğan'ın yüzde 45-47 enflasyon oranlarını dikkate alarak asgari ücreti 25 bin TL'ye kadar çıkarabileceği konuşuluyor. Asgari ücrette alt tabanın 23 bin TL, üst tavanın ise 25 bin TL olabileceği dile getiriliyor.