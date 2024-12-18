  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK 2024 | Aralık ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK 2024 | Aralık ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 yılının son günleri yaşanırken vatandşalar yıl sonuna dek sürecek olan aile destek ödemeleri ile ilgili araştırmalara başladı. Ödeme sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Aralık ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının yanıtları ve güncel detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 23:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK 2024 | Aralık ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK 2024 | İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri tarihi geçtiğimiz aylarda alınan karar ile uzatılmıştı. Yıl sonuna kadar yapılacak olan ödemeler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aralık ayı ödeme tarihi merak edilirken "Aralık ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?" sorguları yapılıyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı aile destek yardımı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin her ay olduğu gibi 15'inde sonra yapılması bekleniyor. Bakanlıktan Aralık ayı aile destek yardımı ödeme tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Aile Destek Programı ödemelerinin yıl sonunda bitmesi bekleniyor. Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile destek ödemelerinin uzatıldığını duyurmasının ardından gözler de Ağustos ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Konuyla ilgili Twitter üzerinden Bakan Göktaş da açıklamalarda bulundu. Göktaş yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid!
REKLAM - Halkbank
DİĞER
Pınar Dilşeker sevenlerinden dua istedi! Pınar Dilşeker'in 75 yaşındaki annesi Ayşe Dilşeker hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti: İsrail'e baskı sürmeli
Gaziantep FK evinde turladı!
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes evinde farka gitti! A. Efes evinde farka gitti! 22:27
Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! 22:19
2 Türk futbolcuya doping cezası! 2 Türk futbolcuya doping cezası! 21:51
Angelino'dan flaş açıklama! Angelino'dan flaş açıklama! 20:29
Anadolu Efes - Kızılyıldız | CANLI Anadolu Efes - Kızılyıldız | CANLI 18:40
Gaziantep FK evinde turladı! Gaziantep FK evinde turladı! 18:26
Daha Eski
Fırtına'da Bodrum FK mesaisi Fırtına'da Bodrum FK mesaisi 18:21
Menemen'de turlayan Ankaragücü! Menemen'de turlayan Ankaragücü! 17:56
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 17:55
Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... 16:28
Antalyaspor penaltılarda kazandı! Antalyaspor penaltılarda kazandı! 15:55
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi 15:36