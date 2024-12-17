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Haberler Haberler TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU 2024 | TOKİ konut satışı ihalesi ne zaman? - Konut satışı hangi illerde, fiyatı ne kadar?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU 2024 | TOKİ konut satışı ihalesi ne zaman? - Konut satışı hangi illerde, fiyatı ne kadar?

TOKİ 250 bin konut projesi başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. TOKİ konut satışı ihalesi ne zaman? - Konut satışı hangi illerde, fiyatı ne kadar? sorularının yanıtları merak edilirken tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 00:30
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TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU 2024 | TOKİ konut satışı ihalesi ne zaman? - Konut satışı hangi illerde, fiyatı ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde vatandaşlar araştırmalara başladı. TOKİ 250 bin konut projesi detayları ve TOKİ konut satışı ihalesi ne zaman? Konut satışı hangi illerde, fiyatı ne kadar? sorularının yanıtları haberimizde...

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" denildi.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri itibariyle belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

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