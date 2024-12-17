MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI | Aldıkları bilete büyük ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar, 'amorti numaraları' araması yapmaya başladı. 31 Aralık yılbaşı çekilişinde biletlerine büyük ikramiye isabet etmeyenlere 'teselli ikramiyesi' verilir. Her yılbaşı çekilişinde 2 adet amorti rakamı çekilir. Bu rakamlardan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise biletinize amorti çıkmış olur.

AMORTİ 2025 NE KADAR?

Amorti satın alınan Milli Piyango biletinin değeri kadardır. Özetle biletinizin son hanesinde, çekiliş sonucu belirlenen 2 adet numaradan biri varsa bileti alırken ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler 31 Aralık akşamı 'milli piyango bilet sorgulama' telaşına girecek. Dağıtılacak ödülün 600 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonrası kazanan numaralar belli olacak. MPİ idaresindeki Milli Piyango çekilişi yapıldıktan sonra bilet sorgulama ekranına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz. (MİLLİ PİYANGO BİLETİ)

👉 Amorti numaralarını kontrol etmek için TIKLAYIN