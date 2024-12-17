Ispanak dolgulu tavuk tarifi | Protein ve demir kaynağı! Ispanak dolgulu tavuk malzemeleri, yapılışı

Ispanak dolgulu tavuk tarifi | Sofralarda görsel şölen yaratan ıspanak dolgulu tavuk, aromatik uyumuyla beyaz et ve sebzeyi bir arada yeme imkanı sunuyor. Tavuk göğsünün hafifliği ve ıspanağın tazeliği, baharatlarla buluştuğunda damaklarda unutulmaz bir tat bıraktığından lezzetli ve hafif bir öğün tüketmek isteyenlerin ilk tercihi arasında gelen ıspanak dolgulu tavuk tarifini sizler için derledik.

ISPANAK DOLGULU TAVUK MALZEMELERİ

🍗4 adet tavuk göğsü

🍗2 yemek kaşığı zeytinyağı

🍗1 adet orta boy soğan (doğranmış)

🍗2 diş sarımsak (ezilmiş)

🍗200 gram taze ıspanak

🍗1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya lor peyniri

🍗Tuz, karabiber, pul biber

🍗1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

🍗1 çay bardağı krema (isteğe bağlı, dolgunun daha kremamsı olması için)

🍗Kürdan veya mutfak ipi (tavuğu tutturmak için)

ISPANAK DOLGULU TAVUK YAPILIŞI

İç harcı için:

🍽Tavaya zeytinyağını ekleyin, doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar soteleyin.

🍽Sarımsağı ekleyip 1 dakika daha soteleyin.

🍽Ispanakları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatlarıı (tuz, karabiber, muskat, pul biber) ekleyip karıştırın.

🍽Ocağın altını kapatıp rendelenmiş kaşar veya lor peynirini ekleyin. İsteğe bağlı olarak biraz krema ekleyebilirsiniz.

🍽Tavuk göğüslerini ortadan yarım kesecek şekilde bıçakla açın (cepli olacak).

🍽Hazırladığınız ıspanaklı harcı bu ceplerin içine doldurun. Ağızlarını kürdan veya ip yardımıyla kapatın.

🍽Tavaya az miktarda zeytinyağı ekleyip tavukların her iki tarafını hafifçe kızartın.

🍽Ardından tavukları bir fırın kabına alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar daha pişirin.

ISPANAK DOLGULU TAVUK PÜF NOKTALARI

✅Tavukların daha yumuşak olması için pişirmeden önce hafifçe dövebilirsiniz.

✅Ispanağı fazla pişirmemeye dikkat edin; tazeliğini kaybetmemeli.

✅İç harca ekstra lezzet katmak için rendelenmiş parmesan veya ceviz içi ekleyebilirsiniz.

✅Tavukların kurumasını önlemek için fırına bir kapta az su koyarak buhar etkisi yaratabilirsiniz.