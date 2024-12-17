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BİM aktüel kataloğu 17 Aralık Salı | Bu salı Bim'de kozmetik coşkusu!
Bim aktüel ürünler kataloğu 17 Aralık Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, yeni yıla sayılı günler kala bu kez de kozmetik ürünlerini alışverişseverlere sunuyor. Rujlardan deodoranta, parfümden bakım maskesine tüm makyaj ve kişisel bakım kategorisi ürünleri, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 17 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu...