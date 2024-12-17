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Haberler Haberler Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Aralık rakamları

Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Aralık rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 30,87 olarak ölçüldü. İşte 18 Aralık Çarşamba 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 00:20 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 00:40
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Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 7,43 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 71,67 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 18 Aralık Çarşamba günü yüzde 30,87 olarak ölçüldü.

💦18 ARALIK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

18 Aralık Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 30,87 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 18 Aralık'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %34,72

🚿 Darlık Barajı: %30,52

🚿 Elmalı Barajı: %71,67

🚿 Terkos Barajı: %34,38

🚿 Alibey Barajı: %17,03

🚿 Büyükçekmece Barajı: %30,77

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,45

🚿 Istrancalar Barajı: %26,48

🚿 Kazandere Barajı: %10,58

🚿 Pabuçdere Barajı: %7,43

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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