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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰16 Aralık Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰16 Aralık Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 16 Aralık 2024 tarihli 32754. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 16 Aralık Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 08:20
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Resmi Gazete'de bugün 📰16 Aralık Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 16 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 16 Aralık Pazartesi tarihli 32754. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

16 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉16 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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