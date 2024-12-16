  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem son dakika! | 16 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 16 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 16 Aralık 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika! | 16 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 16 ARALIK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 16 Aralık Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

16 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

REKLAM - TOD
Mourinho'dan Becao açıklaması!
DİĞER
Ünlü oryantal Asena'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı! Eşinden milyonluk hediye
Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
G.Saray'da sürpriz Pogba hamlesi!
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Becao açıklaması! Mourinho'dan Becao açıklaması! 01:31
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama 01:31
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 01:31
F.Bahçe golcüleriyle kazandı! F.Bahçe golcüleriyle kazandı! 01:31
Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! 01:31
F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! 01:31
Daha Eski
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! 01:31
Süper Lig'de ilginç anlar Süper Lig'de ilginç anlar 01:31
VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! 01:31
F.Bahçe'de yıldız isim oyuna devam edemedi F.Bahçe'de yıldız isim oyuna devam edemedi 01:31
Kadıköy'de gol ofsayta takıldı! Kadıköy'de gol ofsayta takıldı! 01:31
Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... 01:31