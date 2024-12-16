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Haberler Haberler 31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? - 31 Aralık Salı 2024 resmi tatil mi?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? - 31 Aralık Salı 2024 resmi tatil mi?

Yılbaşına sayılı günler kala 31 Aralık ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılın son günü olması sebebiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 31 Aralık'ın tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları, arama motorlarında '31 Aralık tatil mi 2024? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 11:20
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31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? - 31 Aralık Salı 2024 resmi tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ 2024? | 2025 yılı için geri sayım başlarken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın son günü hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle veda edecek olan öğrenciler, özel sektör ve kamu çalışanları '31 Aralık tatil mi 2024? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık'ta çalışanlar, ek mesai ücreti almamaktadır. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

2025 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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