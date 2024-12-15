  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰15 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰15 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 15 Aralık 2024 tarihli 32753. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 15 Aralık Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 07:55 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰15 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 15 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Aralık Pazar tarihli 32753. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Kalibrasyon ve Ölçüm Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

👉15 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'a sambacı eldiven!
G.Saray'dan PSG'nin stoperine kanca!
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?
Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı
Mourinho'dan flaş Samet kararı! İşte F.Bahçe'nin Başakşehir 11'i
G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı zirveyi karıştırdı Eczacıbaşı zirveyi karıştırdı 01:16
Halkbank zirvede Halkbank zirvede 01:15
Nwakaeme etkisi Nwakaeme etkisi 01:06
Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti 00:58
Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! 00:58
Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! 00:58
Daha Eski
Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti 00:57
Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! 00:43
Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! 00:24
Alanyaspor evinde farklı kazandı Alanyaspor evinde farklı kazandı 00:18
G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber! G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber! 00:09
F.Bahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi F.Bahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi 00:09