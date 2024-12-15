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Haberler Haberler Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? - Ankaralı Turgut ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? İşte hayatı

Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? - Ankaralı Turgut ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? İşte hayatı

Ankaralı Turgut olarak bilinen asıl ismiyle Turgut Karataş vefat etti. Ölüm haberinin üzerine ünlü şarkıcı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Ankaralı Turgut ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? İşte hayatı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 10:20
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Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? - Ankaralı Turgut ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? İşte hayatı

Ankaralı Turgut bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sevenleri ve ailesi yasa boğulurken bir yandan Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Ankaralı Turgut ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

ANKARALI TURGUT NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ankaralı Turgut, asıl adıyla Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur.

2017 yılında KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi gördü.

9 Ağustos 2024 tarihinde tekrar rahatsızlanan Ankaralı Turgut, Ankara, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi sürecine başladı.

5 Kasım 2024 tarihinde menajeri Murat Boran, Turgut Karataş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu ve entübe edildiğini açıkladı.

Hastalık sürecinde 13 kilo veren ve maddi sorunlar nedeniyle 'Akıllı İlaç' tedavisine başlayamayan Karataş'a sevenleri ve sanatçılar tarafından yardım parası toplandı. Toplanan yardımların kendisine ulaşmadığı, ailesi tarafından bu paraların zorla kendilerine verilmesi konusunda tehdit edildiğini açıkladı.

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