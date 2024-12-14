Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 198,50 TL
Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 198,50 TL
Tarsüt Tereyağı 500 g: 139 TL
Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 12'li: 104,90 TL
Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 198,50 TL
Tarsüt Tereyağı 500 g: 139 TL
Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 12'li: 104,90 TL
Kırteks Bela Çelik Tencere Seti: 1249 TL
Kırteks Bella Çaydanlık Çeşitleri Midi Boy:449 TL Orta Boy: 599 TL
Kırteks Redchef 3'lü Çelik Cezve ahşap Kulp: 499 TL
Aquabor Toz Deterjan Çeşitleri Beyazlar, Renkliler 6 kg: 136,90 TL
Destan Toz Şeker 5 kg: 169 TL
TK Osmancık Pirinç 5kg: 295 TL
TK Bezelye Konservesi 670 g: 27,50 TL
Destan Toz Şeker 5 kg: 169 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g: 59,90 TL
Oddie Dubai Çikolatası Antep Fıstıklı Kadayıflı 27 g: 29,90 TL
Gezer Terlik: 109 TL
Akdeniz Çelik Tencere Seti: 1299 TL
Akdeniz Orta Boy Çaydanlık: 649 TL
Akdeniz Midi Boy Çaydanlık: 499 TL
Gezer Havlu Terlik: 135 TL
3 Boyut Delux cezve: 99 TL
Baroness 6'lı Baharat Seti: 219 TL
Baroness 9'lu Baharat Seti: 349 TL
Baroness 12'li Baharat Seti: 359 TL
Boetti 14 cm Stone Ware Kase: 49,90 TL
Boetti 10 cm Stone Ware Kupa: 49,90 TL
Nautica Kablosuz Şarj Cihazı: 399 TL
Nautica Sonik Yüz Temizleme Cihazı: 399 TL
Hometech Alfa 620C Notebook PC (128 GB): 5999 TL
Blaupunkt S40 Robomaster Robot Süpürge Beyaz: 15950 TL