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Haberler Haberler Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hafta sonu kataloğunu yayımladı. Yüzlerce yerli üründüğü sunduğu kaliteyi en uygun fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'de bu hafta sonu da yok yok! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 14 - 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 09:50
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Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 198,50 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Tarsüt Tereyağı 500 g: 139 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 12'li: 104,90 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Kırteks Bela Çelik Tencere Seti: 1249 TL
Kırteks Bella Çaydanlık Çeşitleri Midi Boy:449 TL Orta Boy: 599 TL
Kırteks Redchef 3'lü Çelik Cezve ahşap Kulp: 499 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Aquabor Toz Deterjan Çeşitleri Beyazlar, Renkliler 6 kg: 136,90 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Destan Toz Şeker 5 kg: 169 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

TK Osmancık Pirinç 5kg: 295 TL
TK Bezelye Konservesi 670 g: 27,50 TL
Destan Toz Şeker 5 kg: 169 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g: 59,90 TL
Oddie Dubai Çikolatası Antep Fıstıklı Kadayıflı 27 g: 29,90 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Gezer Terlik: 109 TL
Akdeniz Çelik Tencere Seti: 1299 TL
Akdeniz Orta Boy Çaydanlık: 649 TL
Akdeniz Midi Boy Çaydanlık: 499 TL
Gezer Havlu Terlik: 135 TL
3 Boyut Delux cezve: 99 TL

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 14.-15 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Baroness 6'lı Baharat Seti: 219 TL
Baroness 9'lu Baharat Seti: 349 TL
Baroness 12'li Baharat Seti: 359 TL
Boetti 14 cm Stone Ware Kase: 49,90 TL
Boetti 10 cm Stone Ware Kupa: 49,90 TL

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