Resmi Gazete'de bugün 📰14 Aralık Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 14 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Aralık Cumartesi tarihli 32752. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

14 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı İşyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararlarının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 9231)

YÖNETMELİK

–– XYLELLA Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Doğal Çiçek Soğanlarının 2025 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/41)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 210)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/35)

–– 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2024 Tarihli ve 13073, 13074, 13075 Sayılı Kararları

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri