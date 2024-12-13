  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç canlı | TV8 canlı yayın

TV8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç canlı | TV8 canlı yayın

Milli maç heyecanı TV8de! - 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan TV8, geniş izleyici kitlesi ile Türkiye'nin en sevilen televizyon kanalları arasındaki yerini koruyor. Eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile seyircileri ekran başına kilitleyen TV 8'i canlı izlemek isteyenler için şifresiz TV 8 canlı izleme linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 07:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç canlı | TV8 canlı yayın

TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden TV 8 özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programlarıyla seyirciyi ekran başına kilitliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV 8 YARIŞMALARI

MasterChef Türkiye

Survivor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Parola Parola

Çarkıfelek

Cevap Ver Türkiye

O Ses Türkiye

Doya Doya Moda

TV 8 PROGRAMLARI

Aramızda Kalmasın

Gazete Magazin

8'de Sağlık

Gençlik Rüzgarı

Survivor Panorama

Survivor Ekstra

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

Türkiye'nin Doktorları

Bir Yemek Olsan

10 Yaş Genç

TV 8 DİZİLERİ

Aşka Düşman

Tuzak

Yazgı

Canım Annem

Kadere Karşı

Kırmızı Oda

Annenin Sırrıdır Çocuk

Doğduğun Ev Kaderindir

Maral: En Güzel Hikayem

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'de kritik kararlar! İşte yönetimin planı
Reklam
DİĞER
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün'den şoke eden taciz itirafı! "Karşılık vermeyince..."
Suriye'nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara'ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti
Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'
G.Saray'dan eski Beşiktaşlı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şartlar zorladı Şartlar zorladı 02:00
Rafa Silva fırsatı tepti Rafa Silva fırsatı tepti 02:00
Olmadı! Olmadı! 01:59
Kocadağ’dan seçim açıklaması Kocadağ’dan seçim açıklaması 01:58
Taraftarlardan yine tam destek Taraftarlardan yine tam destek 01:57
Demoralize etti Demoralize etti 01:56
Daha Eski
Semih bitmiş Semih bitmiş 01:54
Gedson ilk dörde girdi Gedson ilk dörde girdi 01:53
Semih fırsatları harcadı Semih fırsatları harcadı 01:52
Bahtiyor ilk kez 11’de Bahtiyor ilk kez 11’de 01:52
Kartal dondu kaldı Kartal dondu kaldı 01:51
Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...' Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...' 01:46