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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 13 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Bim aktüel katalog 13 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Bim aktüel katalog 13 Aralık Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 13 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 08:20
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