Spor yazarları Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Athletic Bilbao'yu ağırladı. Konuk takım mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 07:26 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 08:15
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EMRE BOL - ŞAPKAYI ÖNÜNE ALMA ZAMANI
Maçın hemen başında Samet'in saçma bir pasıyla geriye düşen Fenerbahçe'de aslında stoper sıkıntısının ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Sezon başından beri kadro kalitesinin yetersiz olduğunu söylemeye çalışıyorum. Athletic Bilbao ekibi topu rakibe veren, geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım.
Böyle rakipler karşısında kahramanlara ihtiyaç vardır. Lakin Fenerbahçe takımında kahraman olma karakterine sahip oyuncu yoktu dünkü maçta! Bazıları En- Nesyri'ye kızıyor, neden gol atamıyor diye... Yahu arkadaş; dünyanın en iyi santrforunu getirsen onu besleyemedikten sonra ne yazar? Adama doğru düzgün top gelmiyor ki, atıp atamadığını görelim! Biraz Osayi, biraz Mert biraz da Maximin'in bir şeyler yapmaya çalışması dışında herhangi bir direnç göremedik.
Mourinho'nun maçtan önce TRT'ye yaptığı açıklama aslında onun kafasında Avrupa'da ilk 8 olmadığının bir göstergesi... Komutan inanmazsa asker nasıl inanacak? Artık onun da şapkasını önüne alıp düşünmesinin zamanı geldi. Kadro yetersizse, kalite anlamında düşükse çıkıp söylemesi lazım. Çünkü bu işin böyle gitmeyeceğini artık aşikar. Keza böyle devam ederse ne Avrupa'da başarı ne de sezon sonunda şampiyonluk gelir... Yönetimle Mourinho'nun bir araya gelip acilen gerekli yerlere gerekli takviyelerin yapılması gerekiyor. Başarı için bu şart. Yoksa yine sezon sonu hüsran yaşanır.
MUSTAFA ÇULCU - ÖRNEK HAKEMLİK YAPTI
Fenerbahçe iyi başlamıştı fakat Samet'in bireysel hatasından topu kapan Guruzeta takım arkadaşı İnaki Williams'a verdiği pasla takımını öne geçirdi. Guruzeta benzer şekilde 28. dakikada Djiku'dan kaptığı topla yine tehlike oluşturdu Livakoviç önledi. Fenerbahçe savunmada ciddi top kayıpları ve pas hataları yaptı. Mert'in bölgesinden Williams ile 2. golü buldular. Williams'ı faullerle durdurmaya çalışan yetersiz kalan Mert, çift sarı karttan ihraç oldu.
Mourinho panikledi çift forvet dahil her şeyi denedi ama sonucu değiştiremedi. Hakem İrfan Peltjo, Bosna Hersek'in ilklere imza atan spor elçisi bir hakem. Çok koşan, kartlarını cesurca kullanan, evrensel kuralları uygulamasıyla, akademik yorumlarıyla dikkat çeken son dönemde UEFA'nın en gözde, en formda Elit hakemlerinden.
Daha maçın 7. dakikasında da Alvarez'e gösterdiği sarı kartla yönetim karakterini ortaya koydu. Basit temaslarda oyunu devam ettirerek tempo kazandırdı. Yönetim becerilerini çok etkili kullandı. Mert Müldür'e gösterdiği sarı kart ve ikinci sarıdan kırmızı kart net doğruydu. Diğer kartları doğruydu. Kriz yönetiminde otoriter tavrı, sakinliği ve her iki kaptanı çağırarak sözlü ikazıyla "Buranın patronu benim" dedi. Örnek hakemlik yaptı.
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