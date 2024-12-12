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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰12 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰12 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 12 Aralık 2024 tarihli 32750. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 12 Aralık Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 08:20
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Resmi Gazete'de bugün 📰12 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 12 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 12 Aralık Perşembe tarihli 32750. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

12 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9229)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/38)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/12/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/43 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/44 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/48 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/50 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/51 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar

👉12 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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