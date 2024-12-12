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Haberler Haberler Meteoroloji'den kuvvetli yağış⛈ uyarısı | 12 ilde sarı kod verildi - 12 Aralık İstanbul'da hava nasıl?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış⛈ uyarısı | 12 ilde sarı kod verildi - 12 Aralık İstanbul'da hava nasıl?

İstanbul'da yağışlar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık Perşembe günü için 12 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapan yetkililer, İstanbul'da yağmurların sona ereceği tarihi de verdi. İşte 12 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 08:20
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış⛈ uyarısı | 12 ilde sarı kod verildi - 12 Aralık İstanbul'da hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 12 Aralık Perşembe genelinde ülkenin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu'da etkili olması beklenen buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesine de dikkat çekilirken İstanbul'da günlerdir aralıklı olarak devam eden yağışların ne zaman son bulacağı vatandaşlar tarafından merak konusu. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağını belirten yetkililer, yağmurun dineceği tarihi de açıkladı. İşte MGM 12 Aralık Perşembe hava raporu...

12 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 12 Aralık Perşembe tarihli hava raporunda, yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi. 12 ilde sarı kodlu uyarı verilirken o iller şöyle sıralandı:

🌧Artvin

🌧Bolu

🌧Giresun

🌧Kastamonu

🌧Ordu

🌧Rize

🌧Sinop

🌧Trabzon

🌧Zonguldak

🌧Bartın

🌧Karabük

🌧Düzce

12 ARALIK İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en düşük 7 derece olurken en yüksek ise 11 dereceyi görecek. Megakentte sabah saatlerinde beklenen hafif aralıklı yağış, öğleden sonra etkisini kaybedecek. Gün içinde rüzgarın hızı en fazla saatte 21 km'ye kadar ulaşırken Cuma ve Cumartesi günü ise yağış beklenmediği kaydedildi. Pazar günü yeniden etkisini göstermesi beklenen yağmurlar, önümüzdeki hafta içi de megakentte etkili olacak.

İstanbul 5 günlük hava durumu👆

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