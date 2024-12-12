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Haberler Haberler Formasyon kalktı mı 2024? | Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? Eğitim Fakültesi formasyon son dakika

Formasyon kalktı mı 2024? | Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? Eğitim Fakültesi formasyon son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan yeni eğitim modeli ile Milli Eğitim Akademisi hayata geçiriliyor. Böylece Eğitim Fakültelerinde seçmeli ders olarak, sertifika programı şeklinde verilen pedagojik formasyonun akıbeti merak konusu oldu. On binlerce Eğitim Fakültesi öğrencisi arama motorlarında 'Formasyon kalktı mı 2024? | Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? Eğitim Fakültesi formasyon son dakika haberleri' araştırmaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 14:30
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Formasyon kalktı mı 2024? | Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? Eğitim Fakültesi formasyon son dakika

Eğitim Fakültesi formasyon son dakika haberi... | Öğretmenlik yapmak isteyen kişinin öğretim yöntemleri, eğitim psikolojisi, sınıf yönetimi, öğrenci gelişimleri, öğretim modülleri gibi temel bilgi ve becerileri içeren pedagojik formasyon programı hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanklığı'nın yeni eğitim modeli olan Milli Eğitim Akademisi ile formasyon eğitiminin kalkacağı iddialarının ardından arama motorlarında 'Formasyon kalktı mı 2024? | Pedagojik formasyon kaldırıldı mı?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

FORMASYON KALKTI MI 2024? PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi alacağını duyurdu. Bu yıl ilk kez açılması planlanan akademilerde eğitim alacak kişilerin seçmesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak.

10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı.

ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te uygulanacak MEB-AGS'nin detayları belli oldu.

AGS VE ÖABT SINAVLARI KISTAS ALINACAK

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

AGS'NİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

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