  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰11 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰11 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 11 Aralık 2024 tarihli 32749. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Aralık Çarşamba 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰11 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 11 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 10 Aralık Salı tarihli 32748. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2018/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2019/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/41 Sayılı Kararı

👉11 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'dan bomba hamle! Milan'ın kaptanı geliyor
G.Saray'da Barış Alper yolcu!
DİĞER
Hugo'nun Tolga Abi'si oğlu Mir ile görüntülendi
Arz-ı Mev'ud melaneti Şam'da İsrail'in gözü Anadolu'da! PKK'lı "Davut Koridoru"na Ankara tokadı... Cevlani'nin mide bulandıran sessizliği
Real Madrid 'kalacak' dedi! Arda Güler...
G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Barış Alper yolcu! G.Saray'da Barış Alper yolcu! 10:14
G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor! G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor! 10:06
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı detayları! Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı detayları! 09:53
Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman? Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman? 09:46
Paok - Ferencvaros maçı ne zaman? Paok - Ferencvaros maçı ne zaman? 09:43
Olympiakos - Twente maçı ne zaman? Olympiakos - Twente maçı ne zaman? 09:36
Daha Eski
Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber 09:35
Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman? Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman? 09:31
Roma - Braga maçı ne zaman? Roma - Braga maçı ne zaman? 09:27
Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi 09:22
Devler Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! Devler Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! 09:19
Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba 08:16