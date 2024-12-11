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Haberler Haberler Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? | 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? | 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri

Asgari ücret belirlemek için toplanan komisyon, ilk toplantı tarihini 10 Aralık Salı olarak duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan 15 kişilik grubun katılımıyla yapılan toplantıların ardından 2025'te yapılacak asgari ücret zammı netleşecek. Peki Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? İşte 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:20
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Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? | 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri

Asgari ücrette yeni yıl zammı için nefesler tutuldu. Asgari ücretle çalışan 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren zam oranı, iç pazardaki etkileri sebebiyle tüm vatandaşlar tarafından merak konusu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'asgari ücretli ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamalarıyla birlikte yapılacak zammın, 12 aylık enflasyon farkından yüksek olması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından 15 kişinin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 toplantının ardından asgari ücret zam teklifini sunacak. Peki Asgari ücret 2. toplantı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü yapıldı. 2. toplantı tarihi ise 16 Aralık Pazartesi günü olarak belirlendi. Saat 14.00'te başlaması planlanan toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 yılında asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapmıştı. Üçüncü toplantı tarihi ise 27 Aralık olarak belirlenmişti.

💥1. TOPLANTI: 11 Aralık 2023

💥2. TOPLANTI: 18 Aralık 2023

💥3. TOPLANTI: 27 Aralık 2023

2024 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü. 27 Aralık'ta yapılan son toplantının ardından asgari ücret, 27 Aralık 2023 tarihinde kamuoyuna açıklandı.

2024 yılının Ocak ayında net 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücrete yüzde 49,11 oranında zam yapıldı.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,88 artarken, yıllık bazda yüzde 48,58 oldu. Asgari ücrete enflasyon tutarında Ekim ayının enflasyonu tutarında zam yapılması halinde yüzde 48,58 artan yeni asgari ücret 25.261,74 TL olacaktır.

Mevcut asgari ücret: 17.002,12 ₺

📊%20 zamlı asgari ücret: 20.402,55 ₺

📊%25 zamlı asgari ücret: 21.253,25 ₺

📊%30 zamlı asgari ücret: 22.102,76 ₺

📊%35 zamlı asgari ücret: 22.952,86 ₺

📊%40 zamlı asgari ücret: 23.802,98 ₺

📊%45 zamlı asgari ücret: 24.653,08 ₺

📊%50 zamlı asgari ücret: 25.503,19 ₺

📊%55 zamlı asgari ücret: 26.353,29 ₺

📊%60 zamlı asgari ücret: 27.203,43 ₺

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