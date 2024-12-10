Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı 2024 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru tarihleri ve şartları

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personeli istihdam edeceğine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2023 KPSS puanlarına göre alınacak olan adaylar, başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalarını hızlandırdı. Kadro ve kontenjanların da belirlendiği kararın ardından Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin detayları sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Başvuruların alınacağı tarihlerin ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz aracılığı ile duyurulacak. 2023 KPSS puanına göre alınacak olan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru şartlarının da yayımlanan kılavuz aracılığı ile adaylara duyurulması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO VE KONTENJANLAR

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin karar 10 Aralık Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip istihdam edileceği açıklandı.

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