İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Sarı kod verildi: Günlerce sürecek fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor. Günlerce devam etmesi beklenen yağışlar, rüzgarla birlikte etkili olacak ve hava sıcaklıkları düşecek. 10 Aralık Salı günü, lodos hızının saatte 60 km'ye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, çatı, uçması, ağaç devrilmesi, sel ve su baskınları ile soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

10 ARALIK SALI İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yüksek orandaki nem ile birlikte görülmesi beklenen rüzgar, hissedilen sıcaklığı düşürecek. Gün içinde 14-17 derecelerde seyretmesi beklenen sıcaklığın yanı sıra, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. 12.00'den sonra başlaması beklenen kuvvetli yağış, Cuma gününe kadar yer yer sağanak olarak devam edecek. Lodosla birlikte etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Sarı kod verilen İstanbul'da özellikle yaşlı ve çocukların, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğinin altı çizilirken soba zehirlenmelerine karşı da vatandaşların tedbirli olmaları kaydedildi.

10 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Marmara Bölgesi'nin 10 kentinde sarı kodlu uyarı verildi. İşte o iller:

⚡Balıkesir

⚡Çanakkale

⚡İstanbul

⚡Kocaeli

⚡Tekirdağ

⚡Bursa

⚡Edirne

⚡Kırklareli

⚡Sakarya

⚡Yalova