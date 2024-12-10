Emeklilere kaplıca ücretsiz mi? - BEDAVA TERMAL OTELLER LİSTESİ

SGK'dan yapılan açıklamada rapor sahibi emeklilerin ücretsiz kaplıca hizmeti alabileceği belirtildi. Haberin üzerine vatandaşlar Emeklilere kaplıca ücretsiz mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bedava termal oteller listesini ve detayları sizler için derledik.
EMEKLİLERE KAPLICA ÜCRETSİZ Mİ?
Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), emeklilere yönelik devrim niteliğinde bir hizmet duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, tüm emekliler ve aileleri sağlık raporu almak koşuluyla, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı termal tesislerden ömür boyu ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz termal tesis hizmetinden yararlanmak isteyen emeklilerin şu şartları yerine getirmesi gerekiyor:
Tıbbi Rapor Alınması: Fiziksel tedaviye ihtiyaç olduğunu belgeleyen rapor, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanları tarafından düzenlenecek.
Sevk İşlemleri: Sağlık kurulu raporu onaylandıktan sonra, SGK ile anlaşmalı termal tesislere sevk belgesi alınacak.
BEDAVA TERMAL OTELLER LİSTESİ
Bedava termal otel listesi ise şu şekilde:
1 AFYONKARAHİSAR MERKEZ İKBAL TERMAL OTEL AFYON-İZMİR KARAYOLU ÜZERİ 9.KM AFYONKARAHİSAR
2 AFYONKARAHİSAR MERKEZ ORUÇOĞLU TERMAL OTEL AFYON-KÜTAHYA KARAYOLU ÜZERİ 14.KM AFYONKARAHİSAR
3 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI SANDIKLI HÜDAİ TERMAL TESİSLERİ SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
4 AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOREL TERMAL OTEL AFYON-KÜTAHYA KARAYOLU ÜZERİ 13.KM AFYONKARAHİSAR
5 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN HEYBELİ TERMAL TESİSLERİ AFYON-KONYA KARAYOLU 25.KM.AFYONKARAHİSAR
6 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE BAŞAK TERMAL TESİSLERİ GAZLIGÖL KASABASI İHSANİYE /AFYONKARAHİSAR
7 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE BAŞARANLAR TERMAL TESİSLERİ YAYLABAĞI KASABASI İHSANİYE /AFYONKARAHİSAR
8 AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÖMER TERMAL OTEL AFYON-KÜTAHYA KARAYOLU ÜZERİ 14.KM AFYONKARAHİSAR
9 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YÜNTAŞ TERMAL TESİSLERİ GAZLIGÖL KASABASI İHSANİYE /AFYONKARAHİSAR
10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ YUMUK TERMAL OTEL AFYON-KÜTAHYA KARAYOLU ÜZERİ 14.KM AFYONKARAHİSAR
11 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI SANDIKLI TERMAL PARK OTEL ÇAKIR MAH. TOZKOPARAN MEVKİİ 63 ADA 16 PARSEL SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
12 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AYDIN TERMAL TESİSLERİ YAYLABAĞI KASABASI İHSANİYE/ AFYONKARAHİSAR
13 AFYONKARAHİSAR MERKEZ ANEMON AFYON TERMAL OTEL AFYON-İZMİR KARAYOLU ÜZERİ 8.KM AFYONKARAHİSAR
14 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI SAFRAN THERMAL RESORT SANDIKLI HÜDAİ KAPLICALARI KÜME EVLERİ NO:1 SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
15 AFYONKARAHİSAR MERKEZ NG GÜRAL AFYON WELLNESS & CONVENTİON AFYON-İZMİR KARAYOLU 8. KM. MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
16 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI GÜRSES TERMAL OTEL ÇAKIR MAH. HÜDAİ KAPLICALARI NO:257 SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
17 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE ABLAK TERMAL OTEL GAZLIGÖL KASABASI İHSANİYE /AFYONKARAHİSAR
18 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE HİLAL TERMAL TESİSİ YAYLABAĞI KASABASI BOZYER MEVKİİ İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
19 AKSARAY GÜZELYURT BEREKET TURİZM ÖZEL ZİGA ŞİFA KAPLICA TESİSLERİ YAPRAKHİSAR KÖYÜ ZİGA MEVKİİ GÜZELYURT / AKSARAY
20 AKSARAY GÜZELYURT IHLARA TERMAL YAPRAKHİSAR KÖYÜ ZİGA MEVKİİ GÜZELYURT / AKSARAY
21 AMASYA HAMAMÖZÜ HAMAMÖZÜ TERMAL TESİSİ ARKUTBEY MAHALLESİ ŞEHİT METİN ABDULLAH ÖZIŞIK SOKAK NO:2 HAMAMÖZÜ/AMASYA
22 AMASYA MERKEZ GÖZLEK TERMAL TESİS AMASYA-ÇORUM KARAYOLU 13.KM./AMASYA
23 ANKARA HAYMANA DOKTORUN OTELİ MEDRESE MAH. GEDİK YOLU 1. KM
24 ANKARA AYAŞ AYAŞ KAPLICA VE İÇMELER İÇMECELER MEVKİİ
25 ANKARA HAYMANA MİDAS OTEL HAYMANA TERMAL ÇALDAĞ MAH. HAMAMAALTI MEVKİİ 46 ADA, 9 PARSEL
26 ANKARA K.HAMAM BAŞAK YENİCE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:39
27 ANKARA BEYPAZARI BEYTER DUTLU TAHTALI TERMAL TESİSİ DUTLU TAHTALI MEVKİİ
28 ANKARA K.HAMAM ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM OTEL İSMETPAŞA MAHALLESİ
29 ANKARA K.HAMAM K.HAMAM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AKÇAY MAH. SIRTYOL SOKAK NO:2
30 ANKARA K.HAMAM AB-I HAYAT TERMAL OTEL KAZIM KARABEKİR CAD. NO:28
31 ANKARA K.HAMAM ŞİFA HAYAT SUYU KAPLICA OTELİ YENİCE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:41
32 ANKARA K.HAMAM PATALYA TERMAL RESORT OTEL SOĞUKSU MİLLİ PARK İÇİ
33 ANKARA K.HAMAM DEVA TERMAL HOTEL YENİCE MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO:4
34 ANKARA HAYMANA HAYMANA BELEDİYESİ MERKEZ KAPLICA ÇALDAĞ MAH. KEMALPAŞA SOK.
35 ANKARA K.HAMAM BEŞİKÇİGİL ÜÇSU TERMAL OTEL YENİCE MAH. KAPLICA SOKAK NO:1/A KIZILCAHAMAM ANKARA
36 ANKARA K.HAMAM EDA TERMAL OTEL İSMETPAŞA MAHALLESİ 1. CADDE NO:3
37 ANKARA K.HAMAM AKASYA TERMAL TATİL KÖYÜ AKASYA CAD. NO:36
38 ANKARA K.HAMAM KIZILCAHAMAM EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ (HAKİMEVİ) AKÇAY MAH. GENÇLİK CADDE NO:3
39 ANKARA K.HAMAM K.HAMAM BELEDİYESİ TERMAL KAPLICA İŞLETMESİ YENİCE MAH. SOĞUKSU CAD. NO:3
40 ANKARA HAYMANA SARAÇOĞLU TERMAL OTEL ÇALDAĞ MAH. KEMALPAŞA SOK. NO:34
41 ANKARA K.HAMAM İL ÖZEL İDARESİ KIZILCAHAMAM TERMAL TESİSİ YENİCE MAH. SOĞUKSU CAD. NO:6 KIZILCAHAMAM ANKARA
42 ANKARA HAYMANA ÇAĞ HAYME SULTAN TERMAL DEVREMÜLK TESİSİ KAYABAŞI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:17
43 ANKARA HAYMANA METEHAN AKYAR KAPLICA TESİSİ ÇALDAĞ MAH. ERGUVAN CAD. NO:12
44 ANKARA HAYMANA HAYMANA TERMAL OTEL ÇALDAĞ MAH. HASTANE CAD. KEMALPAŞA SOKAK NO:25
45 ANKARA K.HAMAM K.HAMAM BELEDİYESİ KÜÇÜK KAPLICA TESİSİ YENİCE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:35
46 ANKARA HAYMANA MEDRESE KAPLICA TESİSİ MEDRESE MAH.FATİH CADDESİ NO:4
47 ANKARA HAYMANA KESKİN AİLE PANSİYONU CUMHURİYET CAD. NO:33
48 AYDIN KUŞADASI NATURMET TERMAL TESİSİ DAVUTLAR BELDESİ DAVUT KÖY MAHALLESİ ÇINAR SOKAK NO:13-15 KUŞADASI/AYDIN
49 AYDIN KUŞADASI RADON TERMAL TESİSİ OSMANİYE MAHALLESİ TERMAL SOKAK NO:24, DAVUTLAR BELDESİ, KUŞADASI/AYDIN
50 AYDIN DİDİM DİDİM BEACH & ELEGANCE HOTEL PARLEMENTERLER YOLU 3. KOY MEV. ALTINKUM- DİDİM/ AYDIN
51 AYDIN DİDİM CAPRİCE THERMAL PALECE AKBÜK KOYU FEVZİPAŞA MAHALLESİ DİDİM /AYDIN
52 AYDIN GERMENCİK BURÇ THERMAL ILCA MEVKİİ BOZKÖY-GERMENCİK/AYDIN
53 BALIKESİR EDREMİT ADRİNA HOTEL DE LUX HEALTH& SPA İSKELE MAH.ORMAN KAMPI CAD.NO:2 GÜRE-EDREMİT7BALIKESİR
54 BALIKESİR SUSURLUK TERMAL VADİ MİSYA YILDIZ KÖYÜ ILICA MEVKİİ SUSURLUK/BALIKESİR
55 BALIKESİR EDREMİT ADRAMİS TERMAL OTEL BOSTANCI KÖYÜ-EDREMİT/BALIKESİR
56 BALIKESİR EDREMİT ENTUR BOSTANCI KÖYÜ/EDREMİT-BALIKESİR
57 BALIKESİR MERKEZ ASYA PAMUKÇU TERMAL OTEL PAMUKÇU BELDESİ/BALIKESİR
58 BALIKESİR BALYA ŞİMAL TERMAL DAĞ ILICASI KAPLICALARI ILICA ŞİFA BELDESİ/BALYA-BALIKESİR
59 BALIKESİR GÖNEN GÖNEN KAPLICALARI GÖNEN İLÇESİ/BALIKESİR
60 BALIKESİR EDREMİT AFRODİT TERMAL GÜRE BELDESİ-EDREMİT/BALIKESİR
61 BALIKESİR EDREMİT SARUHAN TERMAL OTEL GÜRE BELDESİ-EDREMİT/BALIKESİR
62 BALIKESİR MANYAS SERPİN MANYAS TERMAL TESİSİ ILICABAŞI MEVKİİ KIZIK KÖYÜ-MANYAS/BALIKESİR
63 BALIKESİR EDREMİT HATTUŞA ASTYRA TERMAL GÜRE BELDESİ-EDREMİT/BALIKESİR
64 BALIKESİR BİGADİÇ HERA TERMAL CEVİZLİ MEVKİİ-BİGADİÇ/BALIKESİR
65 BALIKESİR SINDIRGI SINDIRGI OBAM TERMAL ÇOTURTEPE KÖYÜ-SINDIRGI/BALIKESİR
66 BALIKESİR SUSURLUK ŞİFA TERMAL OTEL ILICABOĞAZI KÖYÜ-SUSURLUK/BALIKESİR
67 BATMAN KOZLUK BATO TERMAL KOZLUK İLÇESİ,TAŞLIDERE KÖYÜ/ BATMAN
68 BİNGÖL MERKEZ BİN-KAP.KAPLICA MERKEZ ILICALAR BELDESİ /BİNGÖL
69 BOLU MERKEZ BOLU TERMAL OTEL KARACASU BOLU
70 BOLU MERKEZ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ KARACASU BOLU
71 BOLU MERKEZ BOLU GAZELLE OTEL KARACASU BOLU
72 BOLU MUDURNU SAROT PARK OTEL ILICA KÖYÜ TAŞKESTİ MUDURNU
73 BOLU MUDURNU SAROT DEVREMÜLKLER ILICA KÖYÜ TAŞKESTİ MUDURNU
74 BURSA OSMANGAZİ FORMBACK HÜDAVENDİGAR MH.DERİNCE SK.
75 BURSA OSMANGAZİ YENİKAPLICA-KAYNARCA-KARAMUSTAFA TER.OTEL VE BANYOLARI KÜKÜRTLÜ MH.KAPLICA CD.NO:6
76 BURSA OSMANGAZİ ÇEKİRGE SULTAN TER.HAM ÇEKİRGE MH.KANAL CD.NO:2/BURSA
77 BURSA OSMANGAZİ GÖNLÜFERAH THERMAL & SPA HOTEL ÇEKİRGE MH.1.MURAT CD.NO:22
78 BURSA OSMANGAZİ BOYUGÜZEL TERMAL OTEL ÇEKİRGE MAH.SELVİ SOK.NO:10
79 BURSA OSMANGAZİ HUZUR TERMAL OTEL ÇEKİRGE MAH.1 MURAT CD.NO:31
80 BURSA OSMANGAZİ DEMİRCİ TER.OTEL ÇEKİRGE MH.HAMAMLAR CD.NO:27
81 BURSA OSMANGAZİ HOTEL ÇELİKPALAS & THERMAL SPA ÇEKİRGE MH.ÇEKİRGE CD.NO:79
82 BURSA OSMANGAZİ ADAPALAS OTEL ÇEKİRGE MH.1.MURAT CD.NO:21
83 BURSA OSMANGAZİ HÜSNÜGÜZEL TER.BANYOLARI ÇEKİRGE MH.KANAL CD.NO:3
84 BURSA OSMANGAZİ SERVİNAZ TER.BANYOLARI ÇEKİRGE MH.SERVİNAZ SK.NO:2
85 BURSA OSMANGAZİ MARİGOLD TER.SPA HOTEL ÇEKİRGE MH.1. MURAT CAD.NO:47
86 BURSA OSMANGAZİ KÜÇÜKYILDIZ TERMAL OTEL ÇEKİRGE MH.SELVİNAZ CD.NO:1
87 BURSA OSMANGAZİ ÇEKİRGE POLİS EVİ ÇEKİRGE MH.SELVİNAZ SOK.NO:5
88 BURSA İNEGÖL OYLAT KAPLICALARI OYLAT MEVKİİ
89 BURSA OSMANGAZİ MUTLU TERMAL OTEL ÇEKİRGE MAH.1 MURAT CD.NO:19
90 BURSA ORHANELİ ASLANLAR JEOTERMAL TESİSLERİ SERÇELER KÖYÜ SARIÇAYIRLAR MEVKİİ
91 BURSA OSMANGAZİ KERVANSARAY TERMAL OTEL ÇEKİRGE MH.ÇEKİRGE MEYDANI
92 BURSA OSMANGAZİ HORHOR KADINLAR HAMAMI KÜKÜRTLÜ MH.YENİKAPLICA CD.NO:6
93 BURSA OSMANGAZİ ALMİRA TERMAL OTELİ ULUBATLIHASAN BULVARI NO.5
94 BURSA NİLÜFER CROWNE PLAZA BURSA TERMAL OTEL ODUNLUK MAH.AKPINAR CAD.NO.17
95 BURSA MKPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TESİSİ AKARCA KY./TÜMBÜLDEK MEVKİİ
96 ÇANAKKALE BİGA KIRGEÇİT TERMAL TESİSLERİ ILICABAŞI KÖYÜ KIRKGEÇİT MEVKİİ
97 ÇANAKKALE ÇAN BARDAKCILAR BARDAKCILAR KÖYÜ
98 ÇANAKKALE EZİNE KESTANBOL KÖRÜKTAŞI KÖYÜ
99 ÇANAKKALE ÇAN KÜÇÜKTEPE KARAILICA KURTULMUŞ MEVKİİ KÜÇÜKTEPE KÖYÜ ÇAN
100 ÇANKIRI KURŞUNLU KURŞUNLU TERMAL OTEL KURŞUNLU İLÇESİ ÇAVUNDUR BELDESİ ÇANKIRI
101 ÇORUM MERKEZ ÇORUM ANVATAR TERMAL OTEL MERKEZ ÇORUM-SAMSUN KARAYOLU ÜZERİ 2. KM ÇORUM
102 DENİZLİ KARAHAYIT POLAT TERMAL OTEL TOKATTAŞ MEVKİİ KARAHAYIT KASABASI DENİZLİ
103 DENİZLİ KARAHAYIT COLOSSAE TERMAL HOTEL ŞUBESİ KARAHAYIT KASABASI /DENİZLİ
104 DENİZLİ KARAHAYIT HERAKLES TERMAL OTEL KARAHAYIT KASABASI /DENİZLİ
105 DENİZLİ SARAYKÖY İN-ALTI KAPLICA TESİSİ TEKKE KÖYÜ MEVKİİ SARAYKÖY / DENİZLİ
106 DENİZLİ SARAYKÖY UMUT TERMAL OTEL TIRKAZ KÖYÜ KOKAR HAMAMLAR MEVKİİ SARAYKÖY /DENİZLİ
107 DENİZLİ KARAHAYIT RICHMOND OTEL KIZILSEKİ MEVKİİ KARAHAYIT / DENİZLİ
108 DENİZLİ KARAHAYIT LYCUS RİVER TERMAL OTEL FATİH MAH. 108 SOK. NO:3 KARAHAYIT /DENİZLİ
109 DENİZLİ KARAHAYIT PAM TERMAL OTEL FATİH MAHALLESİ 120 SOK. NO:16 KARAHAYIT /DENİZLİ
110 DENİZLİ KARAHAYIT GRAND MARDEN TERMAL HOTEL PAMUKKALE CADDESİ KARAHAYIT /DENİZLİ
111 ERZURUM AZİZİYE AZİZİYE TERMAL TESİSLERİ YENİ MAH. AZİZİYE CAD. NO 122 AZİZİYE / ERZURUM
112 ESKİŞEHİR MİHALGAZİ SAKARIILICA KAPLICALARI SAKARIILICA KÖYÜ MİHALGAZİ ESKİŞEHİR
113 ESKİŞEHİR MERKEZ HAS TERMAL OTEL HAMAMYOLU CADDESİ NO:7 ODUNPAZARI BELEDİYESİ/ESKİŞEHİR
114 HATAY ANTAKYA OTTOMAN TERMAL RESORT SULTANLI KÖYÜ ANTAKYA/HATAY
115 HATAY KUMLU GREEN HAMAMAT TERMAL OTEL REYHANLI-KIRIKHA KARAYOLU 24. KM KUMLU/HATAY
116 İSTANBUL TUZLA TUZLA KAPLICA, SAĞLIK VE TURİZM TESİSİ HATBOYU CAD. NO:1 İÇMELER / TUZLA
117 İZMİR ÇEŞME ÇEŞME ALTIN YUNUS OTEL KALEMBURNU BOYALIK MEVKİİ ILICA / ÇEŞME/ İZMİR
118 İZMİR ÇEŞME ÇEŞME SHERATON OTEL CELAL BAYAR MAHALLESİ 5152 SOKAK NO: 43 ÇEŞME/İZMİR
119 İZMİR DİKİLİ BERGAMA-DİKİLİ ZEYTİNDALI KAPLICASI KOCAOBA KÖYÜ, KAYNARCA MEVKİİ DİKİLİ/İZMİR
120 İZMİR ÇEŞME ILICA HOTEL BOYALIK MEVKİİ ILICA ÇEŞME /İZMİR
121 İZMİR ÇEŞME TAKSİM OTELCİLİK A.Ş.İZMİR ÇEŞME ŞUBESİ RADİSSON BLU RESORT & SPA ALTINYUNUS MAH. 3435 SOKAK NO: 25 ÇEŞME/İZMİR
122 İZMİR BALÇOVA BALÇOVA TERMAL TESİSİ VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CAD. NO:2 BALÇOVA/İZMİR
123 İZMİR NARLIDERE KAYA İZMİR THERMAL & CONVENTION OTEL ILICA MAHALLESİ ZEYTİN SOKAK NO: 112 NARLIDERE/İZMİR
124 İZMİR BALÇOVA CROWN PLAZA OTEL İNCİRALTI CAD. NO: 67 BALÇOVA/İZMİR
125 İZMİR BAYINDIR FATMA HANIM KAPLICASI ILICA MEVKİİ DEREKÖY BAYINDIR/İZMİR
126 İZMİR BAYINDIR VARDAR TERMAL TESİSLERİ ILICA MEVKİİ ERGENLİ KÖYÜ BAYINDIR/İZMİR
127 İZMİR ÇEŞME ŞİFNE TERMAL OTEL ILICA MAH. ŞİFNE MEVKİİ ÇEŞME/İZMİR
128 İZMİR DİKİLİ NEBİLER KÖY KAPLICASI NEBİLER KÖYÜ DİKİLİ/İZMİR
129 İZMİR ÇEŞME GRAND HOTEL ONTUR ÇEŞME CUMHURİYET MAH.4330/3 SOK. NO:63/A ÇEŞME/İZMİR
130 İZMİR ÇEŞME ÇEŞME PIRI OTEL İNÖNÜ MAH. 2122 SOK. NO:28/A ÇEŞME/İZMİR
131 İZMİR DİKİLİ DİKİLİ ÇAMUR ILICASI SAİMBEY MAH. ILICA MALTEPE MEVKİİ DİKİLİ/İZMİR
132 İZMİR ÇEŞME KERASUS RESORT OTEL 16 EYLÜL MAH. AYASARANDA KOYU ÇEŞME/İZMİR
133 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ ILICA BELEDİYESİ VALİ SAİM ÇOTUR KAPLICA TESİSİ ILICA KASABASI MERKEZ/K.MARAŞ
134 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KAÇAMAZ İNŞ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ KAPLICA TESİSİ ILICA KASABASI ŞİFA MAH. Y. EMRE CAD. MERKEZ/K.MARAŞ
135 KAYSERİ KOCASİNAN BAYRAMHACI KAPLICASI BAYRAMHACI KÖYÜ KOCASİNAN KAYSERİ
136 KAYSERİ MELİKGAZİ FİZİTÜRK TERMAL RESORT KAYSERİ KAPLICA KÜR MERKEZİ KAYSERİ-ADANA KARAYOLU 10. KM. KAYSERİ
137 KIRŞEHİR MERKEZ KIRŞEHİR TURİZM TERMAL OTELCİLİK İŞLETME SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ TEMUR TERMAL OTEL İŞLETMECİLİĞİ KUŞDİLLİ MAH.TERME CAD.NO.135 MERKEZ KIRŞEHİR
138 KIRŞEHİR MERKEZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK OKULU STAJ VE UYGULAMA MERKEZİ KAPLICA TESİSİ KUŞDİLLİ MAH.TERME CAD.NO.135 MERKEZ KIRŞEHİR
139 KIRŞEHİR MERKEZ GRAND HOTEL TERME KAPLICALARI FENER DAY.TÜK.MAL.İNŞ.TUR.TEKSİTİL.SAN. KUŞDİLLİ MAH.TERME CAD.NO.132 MERKEZ KIRŞEHİR
140 KONYA ILGIN GRAND İPEK PALAS TERMAL OTEL ILICA MAH.KAPLICA CİVARI MEVKİİ ILGIN/KONYA
141 KONYA ILGIN ILGIN KAPLICASI ILICA MAH.KAPLICA CİVARI MEVKİİ ILGIN/KONYA
142 KONYA KARATAY ŞEHRİ TERMAL KAPLICA TATİL KÖYÜ İSMİL KASABASI
143 KÜTAHYA MERKEZ MERCAN TERMAL OTEL CUMHURİYET MAH.MERCAN SOK.NO.12.YONCALI - KÜTAHYA
144 KÜTAHYA TAVŞANLI GÖBEL KAPLICASI TERMAL TESİSİ GÖBEL KAPLICASI TAVŞANLI KÜTAHYA
145 KÜTAHYA EMET EMET TERMAL RESORT OTEL HAMAM MAH. YEŞİL KAPLICALAR MEVKİİ- EMET KÜTAHYA
146 KÜTAHYA SİMAV EYNAL KAPLICA TESİSİ EYNAL KAPLICALARI MEVKİİ- SİMAV KÜTAHYA
147 KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL BELEDİYESİ TERMAL TESİSİ KOVANCIK MEVKİİ-ÇİTGÖL BELDESİ-SİMAV KÜTAHYA
148 KÜTAHYA MERKEZ GÜRAL HARLEK TERMAL OTEL KÜTAHYA ESKİŞEHİR KARAYOLU 23. KM.ILICA KÜTAHYA
149 KÜTAHYA MERKEZ YONCALI TERMAL OTEL YONCALI ÇİFTLİĞİ KÖYÜ- KÜTAHYA
150 KÜTAHYA MERKEZ YONCALI NEHİR TERMAL OTEL YONCALI ÇİFTLİĞİ KÖYÜ DEĞİRMENDERE MEVKİİ- KÜTAHYA
151 KÜTAHYA MERKEZ EFSANE SARIKIZ TERMAL TESİSLERİ ILICA KAPLICALARI KÜTAHYA CADDESİ NO:18 KÜTAHYA
152 MANİSA DEMİRCİ DEMİRCİ HİSAR KAPLICASI CUMHURİYET MH. ILICA MEVKİİ DEMİRCİ
153 MANİSA SALİHLİ SART ÇAMUR KAPLICASI ÇAMUR HAMAMI KÖYÜ SALİHLİ
154 MANİSA KULA KULA EMİR KAPLICASI ŞEHİTLİOĞLU KÖYÜ ACISU MEVKİİ KULA
155 MANİSA SALİHLİ KURŞUNLU KAPLICASI ALLAHDİYEN KÖYÜ BANYOLAR MEVKİİ SALİHLİ
156 MANİSA SALİHLİ LİDYA TERMAL OTEL YEŞİLYURT MH. 409 SOK. NO21/23 SALİHLİ
157 MANİSA SOMA SOMA MENTEŞE KAPLICASI MENEŞE KÖYÜ ILICA MEVKİİ SOMA
158 MUĞLA DALAMAN SPA HOTEL THERME MARİS KAPIKARGIN/ İNCEBEL MEVKİİ DALAMANMUĞLA
159 NEVŞEHİR KOZAKLI YAPI-SEL KAPLICA KÜR OTELİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI
160 NEVŞEHİR KOZAKLI TERMALYA KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
161 NEVŞEHİR KOZAKLI GÜNEŞ KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
162 NEVŞEHİR KOZAKLI VURAL KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
163 NEVŞEHİR KOZAKLI HACI VELİ KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
164 NEVŞEHİR KOZAKLI ROZA RESORT KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
165 NEVŞEHİR KOZAKLI ALTUNSU KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
166 NEVŞEHİR KOZAKLI DİVAİBİS KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
167 NEVŞEHİR KOZAKLI GÜNDÜZ TERMAL TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
168 NEVŞEHİR KOZAKLI ERDEM KAPLICA TASİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
169 NEVŞEHİR KOZAKLI ÇİFTÇİLER DEVA TERMAL OTEL KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
170 NEVŞEHİR KOZAKLI ÇİFTÇİLER KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
171 NEVŞEHİR KOZAKLI KONAK KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
172 NEVŞEHİR KOZAKLI HORASAN KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
173 NEVŞEHİR KOZAKLI GRANT OTEL KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
174 NEVŞEHİR KOZAKLI ERCİYES 38 KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
175 NEVŞEHİR KOZAKLI ERDOĞAN SEZER KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI/NEVŞEHİR
176 NEVŞEHİR KOZAKLI DADAK KAPLICA TESİSİ KAPLICALAR MEVKİİ KOZAKLI
177 NİĞDE ULUKIŞLA ÇELİKHAN OTEL KÜR MERKEZİ ÇİFTEHAN KASABASI ULUKIŞLA/NİĞDE
178 RİZE İKİZDERE RİDOS TERMAL OTEL ILICA KÖYÜ - İKİZDERE / RİZE
179 RİZE ÇAMLIHEMŞİN AYDER KAPLICA TESİSLERİ AYDER YAYLASI - ÇAMLIHEMŞİN / RİZE
180 SAKARYA AKYAZI KUZULUK KUZULIK BELDESİ ORTA MAH.CAD NO:352 AKYAZI/SAKARYA
181 SAMSUN HAVZA MAARİF OTEL KAPLICASI İMARET MAH. HAMAMÜSTÜ SOK. NO: 20
182 SAMSUN HAVZA ANCERE TERMAL OTEL İMARET MAH. ATATÜRK CAD. NO: 98
183 SAMSUN LADİK LADİK HAMAM AYAĞI KAPLICA TESİSİ HAMAMAYAĞI KÖYÜ
184 SİVAS MERKEZ SOĞUK ÇERMİK KAPLICA TESİSİ BEYPINARI KÖYÜ
185 SİVAS KANGAL KANGAL BALIKLI KAPLICASI KANGAL/ SİVAS
186 SİVAS MERKEZ CUMHURİYET UNİVERSİTESİ FİZ.TED.REH.MERK. SICAK ÇERMİK MEVKİİ SİVAS
187 ŞANLIURFA MERKEZ KARAALİ KAPLICA TESİSLERİ MERKEZ, KARAALİ KÖYÜ, ŞANLIURFA
188 TOKAT REŞADİYE REŞADİYE KAPLICA TERMAL TESİSLERİ VE KÜR MERKEZİ REŞADİYE İLÇESİ TOKAT
189 TUNCELİ PERTEK PERTEK TERMAL CAMİİKEBİR MAH.PERTEK/TUNCELİ
190 YALOVA TERMAL YALOVA TERMAL TESİSİ TERMAL/YALOVA
191 YALOVA TERMAL LİMAK TERMAL BUTİK OTEL GÖKÇEDERE MAH.ADNAN KAHVEHANE CAD.SAĞLIK OCAĞI YOLU TERMAL/YALOVA
192 YALOVA ARMUTLU İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ TAVŞANTEPE MEVKİİ ARMUTLU/YALOVA
193 YALOVA ARMUTLU ERDİLLİ TERMAL OTEL KAPLICALAR MEVKİİ NO:1 ARMUTLU/YALOVA
194 YALOVA TERMAL THERMALİUM WELLNESS PARK OTEL ÜVEZPINAR MAH. DR.ASUMANBEY CD. NO:84/A TERMAL/YALOVA
195 YALOVA TERMAL VİTAL TERMAL OTEL GÖKÇEDERE MAH. TURGUT ÖZAL CD. NO:34 TERMAL/YALOVA
196 YALOVA TERMAL GREEN TERMAL OTEL GÖKÇEDERE MAH. ATATÜRK CD. NO: 27 TERMAL /YALOVA
197 YOZGAT SARIKAYA MEHMETOĞULLARI AKARYAKIT TURİZM TEMİZLİK VE NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ BAHÇELİEVLER MH.SARIKAYA YOZGAT