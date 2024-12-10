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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 10 Aralık Salı | Bu salı Bim'de yılbaşı heyecanı var!

BİM aktüel kataloğu 10 Aralık Salı | Bu salı Bim'de yılbaşı heyecanı var!

Bim aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, yeni yıla sayılı günler kala bu kez de yılbaşı süslerini alışverişseverlere sunuyor. Müzik kutularından biblolara, led ışıklardan mumlara, yılbaşı gecesi evinizi süsleyecek ürünler, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 10 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 09:50
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BİM aktüel kataloğu 10 Aralık Salı | Bu salı Bim'de yılbaşı heyecanı var!

Bim aktüel market, 10 Aralık Salı tarihli kataloğunu yayımladı. Her salı ve cuma günleri binlerce ürünü indirimli fiyatlarla tüketiciye sunan Bim, bu kez yılbaşı konseptli ürünleriyle dikkat çekti. Biblolar, temalı peçeteler, yılbaşı ışıkları, kapı süsleri... Evinizde yeni yılın ruhunu yansıtacak tüm ürünler bu salı Bim'de sizi bekliyor. İşte 10 Aralık Salı Bim kataloğu...

Kurşun Asker Biblo: 179 TL
Kurşun Asker Müzik Kutusu: 299 TL
Dekoratif Kapı Süsü: 269 TL
5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek: 129 TL
Işıklı Dekor Orta Boy: 399 TL
Işıklı Dekor Küçük Boy: 299 TL
Dekoratif Metal Dönme Dolap: 229 TL

BİM aktüel kataloğu 10 Aralık Salı | Bu salı Bim'de yılbaşı heyecanı var!

Şampuan Elseve 520 ml: 85 TL
Şampuan Head&Shoulders 625 ml: 129 TL
Hijyenik Ped Molped Ultra: 49,50 TL
Yüz Temizleme Jeli Sinoz 200 ml: 99 TL
Killi Yüz Bakım Maskesi Sinoz 50 ml: 59 TL

BİM aktüel kataloğu 10 Aralık Salı | Bu salı Bim'de yılbaşı heyecanı var!

Domates Salçası Tukaş 1650 g: 79,50 TL
Rendelenmiş Domates Burcu 685 g: 24 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 227,50 TL
Biber Salçası Acı&Tatlı Burcu 320 g: 27,50 TL
Ajvar Kahvaltılık Sos Burcu 310 g: 28,50 TL

BİM aktüel kataloğu 10 Aralık Salı | Bu salı Bim'de yılbaşı heyecanı var!

Lor Peyniri Aknaz 1000 g: 49,50 TL
Az Yağlı Beyaz Peynir Aknaz 1000 g: 99,50 TL
Tam Yağlı Tava Peyniri Peysan 600 g: 79,50 TL
Labne İçim 3x180 g: 89,50 TL
0,5 Yağlı Süt Sek 1 L: 21,90 TL
Kakalu Proteinli Süt Sek 330 ml: 34,50 TL

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