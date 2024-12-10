BİM aktüel kataloğu 10 Aralık Salı | Bu salı Bim'de yılbaşı heyecanı var!

Bim aktüel market, 10 Aralık Salı tarihli kataloğunu yayımladı. Her salı ve cuma günleri binlerce ürünü indirimli fiyatlarla tüketiciye sunan Bim, bu kez yılbaşı konseptli ürünleriyle dikkat çekti. Biblolar, temalı peçeteler, yılbaşı ışıkları, kapı süsleri... Evinizde yeni yılın ruhunu yansıtacak tüm ürünler bu salı Bim'de sizi bekliyor. İşte 10 Aralık Salı Bim kataloğu...

Kurşun Asker Biblo: 179 TL

Kurşun Asker Müzik Kutusu: 299 TL

Dekoratif Kapı Süsü: 269 TL

5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek: 129 TL

Işıklı Dekor Orta Boy: 399 TL

Işıklı Dekor Küçük Boy: 299 TL

Dekoratif Metal Dönme Dolap: 229 TL