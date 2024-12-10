Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 6,77 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 59,53 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 10 Aralık Salı günü yüzde 28,52 olarak ölçüldü.

💦10 ARALIK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

10 Aralık Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 28,52 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Aralık'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %30.14

🚿 Darlık Barajı: %28,42

🚿 Elmalı Barajı: %59,53

🚿 Terkos Barajı: %33,63

🚿 Alibey Barajı: %11,87

🚿 Büyükçekmece Barajı: %28,08

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,74

🚿 Istrancalar Barajı: %44,91

🚿 Kazandere Barajı: %9,52

🚿 Pabuçdere Barajı: %6,77

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.