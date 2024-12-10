  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları için beklenen an geldi. 7-8 Aralık'ta yapılan ve vize sınavları olarak da bilinen ara sınavlara katılan binlerce aday, geçme notunu yüzde 30 oranında etkileyen ara sınavlarda birbiriyle yarışıyor. 35 baraj puanının yanı sıra çan eğrisi de uygulanan Açıköğretim Fakültesi sınavları ile ilgili 'Açıköğretim Fakültesi ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınava katılan binlerce aday, 35 baraj puanının ve çan eğrisinin üzerinde puan almak için birbiryle yarışırken sonuçların açıklanacağı tarih ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ve merak edilenler haberimizde...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

Bu bilgilere göre AÖF vize sonuçlarının 22 Aralık 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

👉AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayın👈

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BARAJ PUANI, ÇAN EĞRİSİ VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Mourinho: Beşiktaş'la 10 defa oynasak 8'ini...
VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj...
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey düşmanlarına meydan okuyor
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
Talisca transferinde sıcak gelişme!
G.Saray genç oyuncunun sözleşmesini uzattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zagreb'de sessiz gece Zagreb'de sessiz gece 22:52
Liverpool tek golle kazandı Liverpool tek golle kazandı 22:43
PFDK sevkleri açıklandı PFDK sevkleri açıklandı 22:30
Valverde'den Fenerbahçe'ye övgü! Valverde'den Fenerbahçe'ye övgü! 21:50
Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru! Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru! 21:35
Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları | CANLI Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları | CANLI 20:35
Daha Eski
VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj... VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj... 19:59
NBA, Avrupa'da lig kurmak istiyor NBA, Avrupa'da lig kurmak istiyor 19:58
Felipe Melo Türkiye'ye geldi! Felipe Melo Türkiye'ye geldi! 19:50
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! 19:27
Trabzonspor’da G.Saray maçı hazırlıkları sürüyor Trabzonspor’da G.Saray maçı hazırlıkları sürüyor 19:19
Talisca transferinde sıcak gelişme! Talisca transferinde sıcak gelişme! 18:36