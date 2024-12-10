AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınava katılan binlerce aday, 35 baraj puanının ve çan eğrisinin üzerinde puan almak için birbiryle yarışırken sonuçların açıklanacağı tarih ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ve merak edilenler haberimizde...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

Bu bilgilere göre AÖF vize sonuçlarının 22 Aralık 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BARAJ PUANI, ÇAN EĞRİSİ VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.