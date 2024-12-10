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Haberler Haberler 15 tatil ne zaman olacak, kaç gün kaldı? | MEB ara tatil (sömestr) tarihleri 2024-2025

15 tatil ne zaman olacak, kaç gün kaldı? | MEB ara tatil (sömestr) tarihleri 2024-2025

Okullarda yarı yıl tatili dışında her dönem birer kez olmak üzere ara tatil de yapılıyor. MEB 2024-2025 takvimine göre bu yıl yapılacak olan ara tatillerin ilki gerçekleştirildi. Peki, Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman? 15 tatil ne zaman olacak, kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 20:25 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 20:30
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15 tatil ne zaman olacak, kaç gün kaldı? | MEB ara tatil (sömestr) tarihleri 2024-2025

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 15 tatil ile ilgili araştırma yapıyor. Dört gözle beklenen ve sömestr zamanı olarak da bilinen 15 tatil Milli Eğitim Bakanlığının her yıl belirlediği takvime göre gerçekleştiriliyor. Bu yıl 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN 2024?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapıldı. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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