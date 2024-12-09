  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi
HALKBANK - Reklam
DİĞER
Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Suriyeliler Şam'a akın ediyor
G.Saray'ın kapısından dönmüştü! F.Bahçe kapıyor
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme 01:31
A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! 01:31
A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! 01:19
Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme 01:05
Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! 23:59
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... 23:57
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! 23:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... 23:52
Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi 23:33
Nani'den flaş kariyer kararı! Nani'den flaş kariyer kararı! 23:13
A. Efes'in deplasmanda kayıp! A. Efes'in deplasmanda kayıp! 23:13
Nani'den flaş kariyer kararı! Nani'den flaş kariyer kararı! 23:01