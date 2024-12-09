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Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Aralık rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 28,33 olarak ölçüldü. İşte 9 Aralık Pazartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 14:10
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 6,61 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 58,39 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 9 Aralık Pazartesi günü yüzde 28,33 olarak ölçüldü.

💦9 ARALIK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

9 Aralık Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 28,33 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Aralık'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %29,63

🚿 Darlık Barajı: %28,68

🚿 Elmalı Barajı: %58,39

🚿 Terkos Barajı: %33,63

🚿 Alibey Barajı: %11,08

🚿 Büyükçekmece Barajı: %28,25

🚿 Sazlıdere Barajı: %36,04

🚿 Istrancalar Barajı: %56,88

🚿 Kazandere Barajı: %9,29

🚿 Pabuçdere Barajı: %6,61

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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