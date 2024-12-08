  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰8 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰8 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Aralık 2024 tarihli 32746. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Aralık Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰8 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Aralık Pazar tarihli 32746. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉8 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Çakar'dan flaş hakem yorumu!
F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır
DİĞER
MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS'tı... Şam'da şükür tekbirleri | Esad'ın uçağına ne oldu?
Usta yorumcudan derbinin hakemine övgü!
Jose: İyi olan taraf kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yorumcudan derbinin hakemine övgü! Usta yorumcudan derbinin hakemine övgü! 01:09
Arda Güler attı, R.Madrid kazandı! Arda Güler attı, R.Madrid kazandı! 00:57
Arda R. Madrid'de bu sezonki ilk golünü attı! Arda R. Madrid'de bu sezonki ilk golünü attı! 00:44
Jose: İyi olan taraf kaybetti! Jose: İyi olan taraf kaybetti! 00:44
Yücel'den teknik direktör açıklaması! Yücel'den teknik direktör açıklaması! 00:44
Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız 00:44
Daha Eski
F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır 00:44
Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! 00:44
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 00:44
Beşiktaş zirveyi karıştırdı! Beşiktaş zirveyi karıştırdı! 00:44
Kerem Aktürkoğlu yine attı! Kerem Aktürkoğlu yine attı! 00:44
Top çizgiyi geçti mi? Dzeko'nun şutunda... Top çizgiyi geçti mi? Dzeko'nun şutunda... 00:44