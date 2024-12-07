  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Dev derbinin muhtemel 11'leri
Reklam - TOD
DİĞER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL'lik dev derbi...
CANLI |Muhalifler adım adım Şam'a ilerliyor: Esad Suriye'den kaçtı iddiası
Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı planı ortaya çıktı!
Medina'da Fener'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:28
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:28
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:13
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... 00:35
Daha Eski
Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... 00:35
Trabzon'da kazanan çıkmadı Trabzon'da kazanan çıkmadı 00:35
Medina'da Fener'e kötü haber! Medina'da Fener'e kötü haber! 00:35
G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu 00:35
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:35
TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... 00:35