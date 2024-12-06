  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 07:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Reklam - TOD
Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
DİĞER
Beşiktaşlı futbolculardan sert eleştiri: "Adelelerimiz resmen eridi, sorumlusu van Bronckhorst!"
CANLI | Suriye'de harita değiştiren 7 gün! Rejim açıkladı: Hama düştü! SMO Münbiç'e ilerliyor | Azez'de TSK konvoyu
Mourinho'dan derbi öncesi G.Saray uyarısı!
Icardi'den alkış alan hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes kayıp Anadolu Efes kayıp 01:19
Icardi'den alkış alan hareket! Icardi'den alkış alan hareket! 01:18
Fenerbahçe'den Real destanı Fenerbahçe'den Real destanı 01:18
Kumpas varsa nasıl öndesin? Kumpas varsa nasıl öndesin? 01:15
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:14
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! 00:54
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 00:53
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 00:52
F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi 00:49
F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi 00:48
Firmino bombası Firmino bombası 00:08