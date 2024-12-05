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Haberler Haberler Fatih su kesintisi - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (5 Aralık 2024)

Fatih su kesintisi - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (5 Aralık 2024)

Fatih 5 Aralık Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Fatih su kesintisi olan mahalleleri ve 5 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:11 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20
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Fatih su kesintisi - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (5 Aralık 2024)

Fatih su kesintisi 5 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Fatih 5 Aralık Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

FATİH SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: HIRKA-İ ŞERİF MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/12/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KARAGÜMRÜK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/12/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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