e-YDS ne zaman? 2024/12 e-YDS İngilizce sınavı ayın kaçında, hangi gün?

e-YDS ne zaman? | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS her ay İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde yapılıyor. Yılın son e-YDS'si için 3-12 Aralık tarihlerinde başvuruda bulunan adaylar, sınav tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Peki e-YDS ne zaman? 2024/12 e-YDS İngilizce ayın kaçında, hangi gün? İşte merak edilenler...

2024/12 e-YDS İNGİLİZCE AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

Bu yıl sonuncusu düzenlenecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 21 Aralık Cumartesi günü saat 13.45'te yapılacak. İngilizce e-YDS sınavına katılmak isteyen adayların, 12 Aralık 2024 tarihine kadar ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

e-YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Adaylar sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilmektedir. e-YDS ve YDS dil tazminatı için kamu kuruluşlarında kullanılmak isteyenler için ise puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.

e-YDS İLE YDS FARKI NEDİR?

ÖSYM tarafından bilgisayar üzerinde İngilizce alanında yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğer olan bir sınavdır. Dolayısıyla e-YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.