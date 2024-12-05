Dünya Mühendisler Günü ne zaman? | 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü müdür?

5 Aralık'ta Dünya Mühendisler Günü tarihi bir kez daha sorulmaya başlanıyor. Günün anlam ve önemine dair güzel sözler paylaşılırken, Dünya Mühendisler Günü'nün ne zaman olduğuna dair net bir cevap verilemiyor. Peki, Dünya Mühendisler Günü ne zaman? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? Detaylar haberimizde...

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Mühendisler Günü, ülkere göre farklı günlerde kutlanıyor. Türkiye'de 5 Aralık'ta kutlanan bu özel gün, Arjantin'de 16 Haziran, Belçika'da 20 Mart, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da da 22 Aralık'ta kutlanıyor.

5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MÜ?

Türkiye'de 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü olarak kutlanırken, farklı ülkelerde kutlama olmayabilir. Genellikle farklı tarih aralığında kutlama yapan ülkeler, günün anlam ve önemine dair sözler paylaşarak yapılan görevin önemine dikkat çekiyor.