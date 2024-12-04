  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler SON DAKİKA: Deprem mi oldu? | Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? | Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

Antalya'da saat 12.10 sıralarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 10 km derinlikte yaşanan depremin 4.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. AFAD verilerinde ise depremin şiddetinin 4,6 büyüklüğünde olduğu açıklandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Deprem mi oldu? | Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz bölgesinde Antalya, Gazipaşa merkezli deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4,6 olarak açıklanan depremin şiddeti, 32 km derinlikte yaşandı. Saat 12.10 sıralarında meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Antalya'da öğle saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sitesinde depremin şiddeti 4,6 olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı 4,9 şiddetinde ölçtü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Antalya depremi verileri...

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya'da depremin şiddeti 4,9 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 10.4 km olduğu açıklandı.

Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri!
Alanyaspor - Fethiyespor maçı | CANLI İZLE
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…
CANLI | Suriye'de muhaliflerin hedefi Hama! Reuters "Esad'ın üzerindeki baskı artacak" dedi
Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen almak istiyorlar
G.Saray için Sainz'te karar çıktı!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü 14:07
Inamoto emeklilik kararı aldı Inamoto emeklilik kararı aldı 14:05
Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! 13:52
Aliağa Petkim, play-in oynamayı garantiledi Aliağa Petkim, play-in oynamayı garantiledi 13:42
Alanyaspor - Fethiyespor maçı | CANLI İZLE Alanyaspor - Fethiyespor maçı | CANLI İZLE 12:54
Mou'dan flaş Samet Akaydın kararı! Mou'dan flaş Samet Akaydın kararı! 12:26
Daha Eski
Sanchez G.Saray'dan ayrılacak mı? Sanchez G.Saray'dan ayrılacak mı? 12:03
Manuel Neuer, ilk kez kırmızı kart gördü Manuel Neuer, ilk kez kırmızı kart gördü 11:36
Galatasaray derbi haftasında hata yapmak istemiyor Galatasaray derbi haftasında hata yapmak istemiyor 11:35
Serie A Direktörü'nden Türk futbolculara övgü Serie A Direktörü'nden Türk futbolculara övgü 11:22
Arda Güler'den Kerem Demez'e sürpriz Arda Güler'den Kerem Demez'e sürpriz 11:15
Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen almak istiyorlar Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen almak istiyorlar 11:14