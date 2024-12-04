SON DAKİKA: Deprem mi oldu? | Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz bölgesinde Antalya, Gazipaşa merkezli deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4,6 olarak açıklanan depremin şiddeti, 32 km derinlikte yaşandı. Saat 12.10 sıralarında meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Antalya'da öğle saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sitesinde depremin şiddeti 4,6 olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı 4,9 şiddetinde ölçtü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Antalya depremi verileri...

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya'da depremin şiddeti 4,9 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 10.4 km olduğu açıklandı.