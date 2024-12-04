HaberlerHaberler
ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 4 - 10 Aralık ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 4 - 10 Aralık ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 4 - 10 Aralık kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:41Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.