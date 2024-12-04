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Haberler Haberler ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 4 - 10 Aralık ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 4 - 10 Aralık ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 4 - 10 Aralık kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:41 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:50
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