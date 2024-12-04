  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 07:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Dzeko'dan transferde büyük fedakarlık!
TÜRK TELEKOM - Reklam
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!
Güney Kore’de OHAL kısa sürdü! Meclis toplandı sıkıyönetim kaldırıldı: İktidar ve muhalefet istifa çağrısı yaptı
G.Saray'a 'Evet' demeye hazır!
Mertens'e dev talipler!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba 08:18
Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! 01:17
Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! 01:17
Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! 01:17
Özbek'ten o hakeme flaş sözler! Özbek'ten o hakeme flaş sözler! 01:17
Özbek'ten transfer müjdesi! Özbek'ten transfer müjdesi! 01:17
Daha Eski
Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... 01:17
Mertens'e dev talipler! Mertens'e dev talipler! 01:17
"G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" "G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" 01:17
"F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" "F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" 01:17
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 01:17
A. Efes evinde galip! A. Efes evinde galip! 01:17