  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰4 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰4 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 4 Aralık 2024 tarihli 32742. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 4 Aralık Çarşamba 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰4 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 4 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Aralık Çarşamba tarihli 32742. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 26/11/2024 Tarihli ve 2024-69/1 Sayılı Kararı

👉4 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRK TELEKOM - Reklam
G.Saray'da 2 ayrılık birden!
DİĞER
SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…
CANLI | Suriye'de muhaliflerin hedefi Hama! Reuters "Esad'ın üzerindeki baskı artacak" dedi
G.Saray'dan İngiltere'ye çıkarma! İki kanatta da oynayabiliyor
G.Saray için Sainz'te karar çıktı!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 09:46
F.Beko, EuroLeague'de R.Madrid'e konuk olacak F.Beko, EuroLeague'de R.Madrid'e konuk olacak 09:45
Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? 09:44
Karaman FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Karaman FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 09:32
Fener’in Talisca aşkı Fener’in Talisca aşkı 09:29
Medina gemileri yaktı Medina gemileri yaktı 09:27
Daha Eski
Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman? Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman? 09:22
G.Saray'dan İngiltere'ye çıkarma! İki kanatta da oynayabiliyor G.Saray'dan İngiltere'ye çıkarma! İki kanatta da oynayabiliyor 09:18
Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? 09:02
Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba 08:18
Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! 01:17
Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! 01:17