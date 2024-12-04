KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR 2024? | Zorlu hava koşullarında yol tutuş gücünü artırarak kazaların önüne geçen kış lastiği, bazı araçlarda zorunlu olmakla birlikte kullanmayanlara para cezası uygulanmaktadır. Trafikte güvenli sürüşü sağlayan ve sürücünün yanı sıra araç içindeki diğer kişilerinin güvenliğini de artıran zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2024 itibarıyla başladı. Peki kış lastiği cezası ne kadar 2024? Ticari, yarı ticari, binek araçlarda kış lastiği takmamanın cezası kaç TL? İşte merak edilenler...

TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği takmayan ticari araçlara 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

YARI TİCARİ VE BİNEK ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği zorunluluğu yalnızca yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerlidir. Kamyonet olarak tescil edilmiş ancak özel olarak kullanılan "Fiat Doblo, Ford Connect, Volkswagen Caddy, Renault Kangoo vb." türü araçlarda kış lastiği zorunlu değildir. Bu kapsamda, özel otomobiller için kış lastiği kullanmamanın cezası yoktur. Ancak yasal zorunluluk olmasa da özel araçlar için de kış lastiği kullanımı uzmanlar tarafından öneriliyor.

DÖRT MEVSİM LASTİK KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER Mİ?

Dört mevsim lastikler, yaz ve kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından faydalanarak tasarlanmıştır. Bu sayede her mevsim sürüş güvenliği sunmaktadırlar. Ancak dört mevsim lastiklerin yoğun kar yağışı gibi aşırı zorlu hava koşullarında kullanılmaları tavsiye edilmemektedir. Ayrıca şehir değiştirildiğinde veya artan hava muhalefetine göre bulunulan ilin valilikleri karar aldığında kış lastiği zorunlu olarak kabul edilebilir.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Yük Ve Yolcu Nakli Yapan Araçların Tamamı 1 Aralık 2024 – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği takacaktır.