Fotokimyasal smog bir hava kirliliği türü olup güneş ışığının etkisiyle atmosferdeki kirleticilerle gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşur. Özellikle şehirlerde yoğun trafik ve endüstriyel faaliyetlerin olduğu bölgelerde görülen fotokimyasal smog hakkında konuşan meteoroloji uzmanları, vatandaşları bu kirliliğe karşı uyardı. Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek kirliliğe karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken vatandaşlar, arama motorlarında 'Fotokimyasal smog nedir? İstanbul, Ankara, İzmir'de fotokimyasal smog ne zaman? Nasıl korunulur?' sorgulamaları yapıyor. İşte merak edilenler...

FOTOKİMYASAL SMOG NEDİR?

Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan azot oksitler (NOx) ve uçucu organik bileşikler (VOC'ler) güneş ışığı ile reaksiyona girer.

Bu süreçte ozon gibi ikincil kirleticiler oluşur. Akabinde havadaki puslu ve sarımsı-kahverengimsi görünüm şeklinde kendini gösteren hava kirliliğine fotokimyasal smog adı verilir.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE FOTOKİMYASAL SMOG NE ZAMAN?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hafta sonundan itibaren yüksek basınç etkisiyle hava kalitesinin düşeceğinin altını çizdi. yüksek basıncın etkisiyle rüzgarsız bir atmosferin oluşacağını ve bu durumun hava kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Şen, "Kirleticiler rüzgarsız hava nedeniyle dağılmayacak ve birikecek." sözleriyle hava kalitesinin hafta sonundan itibaren düşeceğini bildirdi.

FOTOKİMYASAL SMOG ETKİLERİ NELERDİR?

💥Astım, bronşit ve KOAH gibi hastalıkları tetikler.

💥Gözlerde yanma, kızarıklık ve ciltte tahrişe yol açar.

💥Akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir.

💥Havadaki pus ve yoğun duman görünürlüğü düşürerek trafik kazalarını artırabilir.

💥Yüksek düzeyde maruziyet, kalp hastalıklarını artırabilir.

💥Uzun süreli maruziyet bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon riskini artırabilir.

💥Binaların yüzeylerinde, araçlarda ve diğer malzemelerde korozyona neden olur.

💥Bitkilerin fotosentez yapmasını zorlaştırır ve büyümelerini yavaşlatır.

💥Smogdaki zararlı kimyasallar toprak ve suya karışarak ekosistemi bozar.

FOTOKİMYASAL SMOGDAN NASIL KORUNULUR?

👉Hava Kirliliği Uyarılarını Takip Edin: Günlük hava kirliliği ve smog uyarılarını kontrol edin. Özellikle yoğun smog zamanlarında dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının.

👉Maske Kullanımı: Yoğun smog dönemlerinde dışarı çıkmanız gerekiyorsa filtreli maskeler kullanın.

👉Kapalı Alanları Tercih Edin: Sabah erken saatler ve akşamüstü, smog seviyelerinin daha yoğun olduğu zamanlardır. Bu saatlerde dış mekan aktivitelerinden uzak durun.

👉Hava Temizleyici Cihazlar Kullanın: Ev veya iş yerinizde hava temizleme cihazları kullanarak iç mekan hava kalitesini artırabilirsiniz.

👉Sağlık Önlemleri: Solunum yolları rahatsızlığı olan bireyler, ilaçlarını düzenli kullanmalı ve gerekirse doktor kontrolünde olmalıdır.