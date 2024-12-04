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Haberler Haberler FED faiz kararı Aralık 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

FED faiz kararı Aralık 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanacak olan 2024 Aralık ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından FED faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Peki Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 14:30
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FED faiz kararı Aralık 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

FED FAİZ KARARI ARALIK 2024 | ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Peki FED faizi ne zaman açıklanacak? 2024 Kasım ayı ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

2024 ARALIK FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı toplantısı 17 - 18 Aralık 2024 tarihlerinde olacak. Faiz kararı 18 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Waller, Amerikan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünce düzenlenen konferansta ekonomik görünüme ilişkin "İndirmek mi Atlamak mı?" başlıklı bir konuşma yaptı.

Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve iş gücü piyasasında istenmeyen bir zayıflık yaratmadan enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturulduğunu düşündüğünü belirten Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.

Waller, ancak son verilerin enflasyondaki ilerlemenin yüzde 2'nin anlamlı bir şekilde üzerinde bir seviyede durma olasılığını artırdığını kaydetti.

Bu riskin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun ve ekonominin gelecekteki seyri hakkında daha fazla bilgi toplamak için gelecek toplantıda politika faizini sabit tutmayı düşünmesi gerektiğine dair endişeleri arttırdığına dikkati çeken Waller, şunları belirtti:

"Bugün elimizde bulunan ekonomik verilere ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye doğru düşüşünü sürdüreceğini gösteren tahminlere dayanarak, şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim. Ancak bu karar, o tarihten önce alacağımız verilerin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağına ve enflasyonun seyrine ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak."

Waller, 75 baz puanlık indirimden sonra, politikanın önemli ölçüde kısıtlayıcı olmaya devam ettiğine dair kanıtların güçlü olduğuna ve tekrar indirim yapmanın sadece "fren pedalına o kadar sert basmadıkları" anlamına geleceğine inandığını ifade etti.

Faizlerin daha da düşürülmesini destekleyen bir diğer faktörün de iş gücü piyasasının nihayet dengeye kavuşmuş gibi görünmesi olduğunu belirten Waller, bu dengeyi korumanın hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

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