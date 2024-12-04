  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler 31 ARALIK TATİL Mİ 2024? | 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ 2024? | 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

2025 yılı için geri sayım başlarken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın son günü hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle veda edecek olan öğrenciler, özel sektör ve kamu çalışanları '31 Aralık tatil mi 2024? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
31 ARALIK TATİL Mİ 2024? | 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ 2024? | Yılbaşına sayılı günler kala 31 Aralık ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılın son günü olması sebebiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 31 Aralık'ın tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları, arama motorlarında '31 Aralık tatil mi 2024? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık'ta çalışanlar, ek mesai ücreti almamaktadır. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

2025 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

G.Saray için Sainz'te karar çıktı!
Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı
DİĞER
SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…
CANLI | Suriye'de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama'ya girdi, rejim Humus'a çekiliyor, SMO Münbiç'e ilerliyor | Azez'de TSK konvoyu
G.Saray'dan flaş bildiri! 2052 yılına kadar...
Icardi'den Johnny Depp paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş bildiri! 2052 yılına kadar... G.Saray'dan flaş bildiri! 2052 yılına kadar... 23:04
Icardi'den Johnny Depp paylaşımı! Icardi'den Johnny Depp paylaşımı! 22:53
G.Saray'da müjde gelişme! Antrenmana çıktı... G.Saray'da müjde gelişme! Antrenmana çıktı... 22:42
G.Saray evinde kaybetti! G.Saray evinde kaybetti! 22:39
Cumhurbaşkanlığı Kupası F.Bahçe'nin! Cumhurbaşkanlığı Kupası F.Bahçe'nin! 20:53
TFF Başkanvekili: F.Bahçe-G.Saray rekabeti... TFF Başkanvekili: F.Bahçe-G.Saray rekabeti... 19:09
Daha Eski
Trabzonspor'dan TFF'ye kritik ziyaret! Trabzonspor'dan TFF'ye kritik ziyaret! 18:17
Bronckhorst: Biraz daha zaman verilseydi... Bronckhorst: Biraz daha zaman verilseydi... 18:13
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! 18:10
Yiğidolar'a kar engeli! Yiğidolar'a kar engeli! 18:07
Bursaspor - Vanspor FK | CANLI Bursaspor - Vanspor FK | CANLI 17:59
Konyaspor farklı turladı! Konyaspor farklı turladı! 17:15