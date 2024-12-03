  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi
G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Mahkemede kısırlık kavgası! 'Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu eşinden olaylı bir şekilde boşandı
Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat'taki PKK/YPG hançeri söküldü... Terör tünelleri görüntülendi
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi!
Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı 08:25
Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın! Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın! 00:46
Topraktepe: Bunu düzeltmek için... Topraktepe: Bunu düzeltmek için... 00:46
F.Bahçe Kadıköy'de kazandı! F.Bahçe Kadıköy'de kazandı! 00:46
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sürüyor Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sürüyor 00:46
G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi 00:46
Daha Eski
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:46
Ronaldo için flaş itiraf: Müslüman olmak istiyor! Ronaldo için flaş itiraf: Müslüman olmak istiyor! 00:46
Icardi'den sevindiren gelişme! Icardi'den sevindiren gelişme! 00:46
FIFPro yılın 11'i adaylarını açıkladı! FIFPro yılın 11'i adaylarını açıkladı! 00:46
Boca Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! Boca Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! 00:46
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! 00:46