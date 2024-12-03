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Haberler Haberler REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2025 Regaip Kandili tarihi, yeni yıla girişle birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 00:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 00:30
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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025? | Yeni yıla girilmesiyle birlikte mübarek üç aylara sayılı zaman kaldı. Milyonlarca müslüman Üç ayların habercisi Regaip Kandili ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Regaip Kandili ile ilgili internette araştırma yapanlar, Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? konularını sorguluyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? İşte Diyanet takvimine göre Regaip Kandili tarihi...

2025 REGAİP KANDİLİ AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 1 Ocak 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

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