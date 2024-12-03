Memur emekli enflasyon farkı son dakika | 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ile zam hesaplama

MEMUR ENFLASYON FARKI SON DAKİKA | Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam almasının ardından gözler yeni yıl maaşlarına çevrildi. 6 ayda bir aldıkları zammın oranı enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekliler, TÜİK'in açıkladığı verileri merakla takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayının enflasyonunu yüzde yıllık

olarak açıkladı. Peki 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Memurlar yeni yılda yüzde kaç zam alacak? İşte detaylar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Emekli ve memur zammı için kritik veri açıklandı. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammı yüzde 14,57 olurken memur ve memur emeklisi için de yüzde 10,40 oldu.

2025 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 oldu. Memurlar ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 4,15 enflasyon farkı oluştu. Böylece memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı yüzde 10,40'a ulaştı. Bu oran kalan Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. Kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak.

MEMURLAR YENİ YILDA YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43,31 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2024'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14,89 seviyesine çıkarken, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,45 enflasyon farkıyla yüzde 10,71'i bulacak.