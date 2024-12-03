Engelliler Günü mesajları 2024 | 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajları ve sözleri

ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Engelli bireylerin haklarını savunmak amacıyla her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü, bu kişilerin sorunlarına dikkat çekmek amacını taşımaktadır. Engelli bireylerle empati yapmayı amaçlayan bu gün, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmiş olup tüm dünya ülkeleri tarafından aynı tarihte anılmaktadır. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

🔶Engelleri birlikte aşmak için farkındalık yaratmaya var mısınız? Bugün ve her gün, eşit bir dünya için çaba gösterelim.

🔶Engeller sadece zihindedir. Birbirimize sevgiyle yaklaşarak her engeli aşabiliriz.

🔶Her birey, engelleri kaldırmak için bir adım atabilir. Hep birlikte daha kapsayıcı bir dünya kuralım.

🔶Eşit haklar, eşit fırsatlar, engelsiz bir yaşam… Birlikte başarabiliriz!

🔶Bir gün değil, her gün yan yana olalım. Her bireyin eşit yaşam hakkına sahip olduğu bir dünya mümkün. Sevgiyle, umutla, birlikte!

🔶Hepimiz bir gün engelli olabiliriz. Empati ve dayanışma ile engelsiz bir dünya mümkün!

🔶Hayatta asıl engel, empati kurmamaktır. Birlikte engelsiz bir dünya için adım atalım!

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

⏺Erişilebilir bir dünya için hepimize sorumluluk düşüyor. Engelleri birlikte aşalım!

⏺Birlikte daha kapsayıcı, sevgi dolu bir dünya inşa etmek elimizde. Bugün fark et, harekete geç!

⏺Engeller bedenlerde değil, zihinlerdedir. Hayatı sevgiyle paylaşmak, tüm engelleri aşmak demektir. Bugün fark edin, sevgiyle dokunun!

⏺Hayatın ne getireceği belli olmaz. Bugün farkında ol, destek ol, yalnız olmadıklarını hissettir. Çünkü hepimiz biriz, hepimiz eşitiz.

⏺Her birey bu hayatın eşit bir parçası. Engelleri değil, sevgiyi büyütelim. Çünkü bir arada olmak, yaşamın en güzel hali.